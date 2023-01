Die südkoreanische Hauptstadt Pjöngjang. (ZUMA Wire)

Es handele sich um eine Erfindung und eine schwere Provokation, die unweigerlich eine Reaktion auslösen müsse, zitiert die staatliche Nachrichtenagentur KCNA den Generaldirektor der Abteilung für US-Angelegenheiten. Er sprach demnach von einem "dummen Versuch", das Waffenangebot Washingtons an die Ukraine zu rechtfertigen.

Das Weiße Haus hatte in der vergangenen Woche Fotos veröffentlicht, die zeigen sollen, wie russische Eisenbahnwaggons auf nordkoreanisches Gebiet fahren, Infanterieraketen einladen und nach Russland zurückkehren.

Die USA hatten die "Wagner"-Gruppe kürzlich offiziell als transnationale kriminelle Organisation eingestuft. Deren Söldner sind in vielen Konfliktregionen präsent, auch in Syrien und in afrikanischen Ländern.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.