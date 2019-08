Nordkorea hat offenbar erneut mehrere Flugkörper getestet. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtet, wurden die Projektile nahe der Stadt Hamhung an der Ostküste abgefeuert und stürzten dann ins Japanische Meer.

In den vergangenen Wochen hatte Nordkorea bereits viermal Raketen getestet und das als Reaktion auf bevorstehende Militärübungen Südkoreas mit den USA bezeichnet.



Gestern hatte US-Präsident Trump ein weiteres Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim in Aussicht gestellt. Die von den Vereinten Nationen untersagten jüngsten Raketentests Nordkoreas betrachte er nicht als Hindernis für neue Verhandlungen. Trump äußerte Verständnis für die nordkoreanische Kritik an den Militärmanövern mit Südkorea. Er möge die Übungen selbst nicht, weil die USA dafür bezahlten.