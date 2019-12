Nordkorea hat nach eigenen Angaben auf dem Satelliten-Startgelände Sohae einen wichtigen Test unternommen, ohne jedoch Details zu nennen.

Dadurch werde der strategische Status des Landes verändert, hieß es in einer Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Der amerikanische Fernsehsender CNN hatte gestern berichtet, Satellitenfotos deuteten darauf hin, dass Nordkorea offenbar weitere Tests an Satelliten und Interkontinentalraketen vornehmen wolle.



Die nordkoreanische UNO-Vertretung hat Gesprächen mit den USA über eine Denuklearisierung eine Absage erteilt. Sie erklärte in New York, das Thema sei vom Tisch. Die Amerikaner nutzten die Gespräche nur für innenpolitische Zwecke.