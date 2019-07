Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut mehrere Flugkörper abgefeuert. Der Generalstab in Seoul erklärte, es habe sich um zwei ballistische Raketen gehandelt, die von der Halbinsel Hodo an Nordkoreas Ostküste aufgestiegen und etwa 250 Kilometer weit geflogen seien.

Weiter hieß es, bei den Geschossen habe es sich offenbar um einen anderen Raketentyp gehandelt als Nordkorea ihn früher verwendet habe. Zunächst war von mehreren unbekannten Projektilen die Rede gewesen.



Bereits in der vergangenen Woche hatte Nordkorea zwei Kurzstreckenraketen getestet. Dabei sprach die Führung in Pjöngjang von einer Warnung an Südkorea wegen der für August geplanten Militärmanöver mit den USA. - International waren die Tests auf Kritik gestoßen. Unter anderem forderte das Auswärtige Amt Nordkorea auf, jede Provokation zu unterlassen. UNO-Resolutionen verbieten dem Land den Start ballistischer Raketen. - Die USA wollen bald wieder mit Nordkorea über das Atomprogramm des Landes verhandeln.



Ungeachtet der jüngsten nordkoreanischen Raketentests hat sich US-Außenminister Pompeo zuversichtlich gezeigt, dass die Atomgespräche zwischen Washington und Pjöngjang bald wieder aufgenommen werden.



Es seien bereits Vorbereitungen für eine neue Verhandlungsrunde getroffen worden, sagte Pompeo am Rande einer Sicherheitskonferenz in Thailand. Ein Datum stehe allerdings noch nicht fest.