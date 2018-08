Nordkorea betreibt sein Atom- und Raketenprogramm offenbar weiter.

Zu diesem Schluss kamen unabhängige Experten der Vereinten Nationen nach einer sechmonatigen Überprüfung. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte im Juni bei einem Gipfeltreffen mit US-Präsident Trump den Abbau seines Atomprogramms zugesagt. In dem Bericht für den UNO-Sicherheitsrat heißt es weiter, dass Nordkorea auch die Wirtschaftssanktionen umgehe. Das Land importiere Ölprodukte und führe Kohle, Eisen und andere Waren aus. Nordkorea soll zudem versucht haben, Waffen nach Libyen, in den Jemen und den Sudan zu liefern.



US-Außenminister Pompeo rief in Singapur dazu auf, den diplomatischen und wirtschaftlichen Druck auf die nordkoreanische Führung aufrecht zu erhalten, um eine vollständige Denuklearisierung des Landes zu erreichen. Pompeo nimmt an einem Treffen der südostasiatischen Staaten teil, genau wie der nordkoreanische Außenminister Ri Jon Ho. Dieser betonte, Nordkorea stehe fest zu den Beschlüssen des Treffens von Kim und Trump. Beide Seiten müssten parallel entsprechende Schritte gehen. Er beklagte, dass die USA ihre Sanktionen aufrechterhalten, während Nordkorea die Atomtests ausgesetzt habe.