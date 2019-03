Nordkorea ist offenbar dabei, seinen staatlichen Fernsehsender KCTV zu modernisieren - doch die altbekannte Propaganda bleibt erhalten.

Neue Technologien, Einsatz von Drohnenmaterial, animierte Computergrafiken: mit solchen für nordkoreanische Verhältnisse äußerst modernen Mitteln will KCTV seinen Nachrichtensendungen laut einem Bericht der britischen Tageszeitung "The Guardian" ein neues Image verpassen. Damit reagiere das staatliche Rundfunk- und Fernsehkomitee in Pjönjang auf wachsenden Einfluss und Verfügbarkeit ausländischer Medien in dem Land, schreibt der "Guardian" und zitiert den Nordkorea-Experten Martyn Williams: "Die staatliche Propagandamaschine arbeitet nicht mehr im Vakuum."



Dies habe sich auch an der Berichterstattung über das Treffen von US-Präsident mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Vietnam Ende Feburar gezeigt. So habe KCTV bereits am selben Tag erste Berichte gesendet - laut Williams "außergewöhnlich schnell für Staatsmedien". Doch ungeachtet der neuen Aufmachung, Ziel und Zweck des Fernsehsenders hätten sich nicht geändert: So sollen die Berichte in erster Linie positive Kommentare zur wirtschaftlichen und politischen Entwicklung Nordkoreas liefern und Kim Jong Un für dessen vermeintliche Verdienste loben.