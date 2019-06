Chinas Präsident Xi Jinping ist zu Gesprächen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Pjöngjang eingetroffen.

Nach Angaben von Staatsmedien wird er sich zwei Tage in dem Land aufhalten. Es handelt sich um den ersten Besuch eines chinesischen Staatschefs in Nordkorea seit 14 Jahren. Kim hingegen war bereits vier Mal nach China gereist. Beide Länder feiern in diesem Jahr den 70. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Peking gilt als engster Verbündeter Pjöngjangs.