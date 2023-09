US-Berichte

Gespräche über Waffenlieferungen: Kim Jong Un und Wladimir Putin. (dpa / AP / Reuters)

Eine Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats der USA erklärte in Washington,

die Verhandlungen über solche Geschäfte schritten voran und würden demnächst auf höchster Ebene zwischen Kim und Russlands Präsident Putin vertieft. Der Sicherheitsrat hatte bereits am vergangenen Mittwoch über Rüstungsgespräche zwischen beiden Staaten berichtet.

Nach Informationen der Zeitungen "New York Times" und "Washington Post" soll das Treffen zwischen Kim und Putin vermutlich am Rande eines am Wochenende beginnenden Wirtschaftsforums im russischen Wladiwostok stattfinden. Kim will demnach in einem gepanzerten Zug dorthin reisen. Weiter heißt es, Putin hoffe auf nordkoreanische Artilleriegeschosse und Panzerabwehrwaffen für den Angriffskrieg in der Ukraine.

Moskau und Pjöngjang hatten Mitte August angekündigt, ihre Zusammenarbeit auszubauen und unter anderem im Verteidigungsbereich enger zu kooperieren. Russland gehört zu den wenigen Ländern, die Kontakt zu Nordkorea halten. Nordkorea hatte von Beginn an die russische Offensive in der Ukraine unterstützt.

