Raketentests

ASEAN-Gipfel in Phnom Penh, Kambodscha (Vincent Thian / AP / dpa / Vincent Thian)

Japans Ministerpräsident Kishida sprach beim Treffen der südostasiatischen Staaten in Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh von einer ernsthaften Bedrohung für die internationale Gemeinschaft durch das Verhalten Nordkoreas. Solche Provokationen durch Machthaber Kim Jong Un dürften nicht toleriert werden. Kishida und Südkoreas Präsident Yoon wollen morgen mit US-Präsident Biden zusammenkommen, der ebenfalls am Asean-Treffen teilnimmt. Auch bei diesen Gesprächen soll die Eskalation mit Nordkorea ein zentrales Thema sein. Am Montag will Biden vor Beginn des G20-Gipfels auf der indonesischen Insel Bali erstmals seit seinem Amtsantritt Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen.

Weiteres Thema beim Asean-Gipfel ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der ukrainische Außenminister Kuleba forderte die Asean-Staaten auf, Russland dazu zu drängen, das auslaufende Getreideabkommen zu verlängern und Moskau daran zu hindern, Hungerspiele mit der Welt zu spielen. Das Abkommen zum Export von ukrainischem Getreide endet in einer Woche. Die Ukraine ist einer der wichtigsten Getreidelieferanten und versorgt viele ärmere Länder.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.