Die EU-Kommission hat die geplante Rettung der Norddeutschen Landesbank gebilligt.

Die geplante Finanzhilfe sei mit dem Wettbewerbsrecht vereinbar, erklärte die Kommission. Das Vorhaben Deutschlands ziele darauf ab, dass die NordLB als stabile und rentable staatliche Bank fortbestehen könne, sagte die zuständige EU-Kommissarin Vestager. Die Bank mit Sitz in Hannover soll eine Stützung durch die Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sowie die Sparkassen-Gruppe in Höhe von insgesamt 3,6 Milliarden Euro erhalten. Zuvor müssen noch die Landtage in Hannover und Magdeburg ihre Zustimmung geben. Die Landesbank ist angeschlagen, weil sie vor allem mit der Finanzierung von Schiffen Milliardenverluste verzeichnet hatte.