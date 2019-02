NordLB Rettung aus Hannover

Für die durch havarierte Schiffsbeteiligungen in Not geratene NordLB nimmt die Auffanglösung der beteiligten Länder und Sparkassenverbände konkrete Züge an. Der niedersächsische Sparkassenverband mit Sitz in Hannover hat auf seiner Jahrespressekonferenz jetzt Details erläutert.

Von Hilde Weeg