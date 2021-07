Der Europarat kritisiert die Situation in Hafteinrichtungen in Nordmazedonien.

Wie die Länderorganisation in Straßburg mitteilte, habe eine eine Delegation ihres Anti-Folter-Komitees während eines Besuchs Kenntnis über zahlreiche Vorwürfe körperlicher Misshandlungen durch Polizeibeamte erhalten. Betroffene hätten von Ohrfeigen, Schlägen, Tritten und Schlägen mit Knüppeln oder anderen Gegenständen berichtet. Dazu sei es auch bei Festnahmen oder zur Erzwingung von Geständnissen gekommen. Darüber hinaus werden in dem Bericht schlechte hygienische Bedingungen und unfaire Besuchsregelungen beklagt.



In Skopje verwies die Regierung des EU-Beitrittskandidaten in einer Stellungnahme unter anderem auf geplante Trainings zu Verhörmethoden, Renovierungen und eine strengere Aufsicht.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.