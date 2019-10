Die von der Regierung in Nordmazedonien angekündigten Neuwahlen finden am 12. April statt.

Darauf verständigten sich Ministerpräsident Zaev und die Vorsitzenden der größten Parteien in der Hauptstadt Skopje, wie der Regierungschef mitteilte. Zaev hatte die Neuwahlen am Samstag angekündigt. Damit reagierte er darauf, dass sich die EU auf ihrem Gipfel in Brüssel nicht auf die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit seinem Land sowie Albanien einigen konnte. Frankreich, Dänemark und die Niederlande hatten ihr Veto eingelegt, obwohl die EU-Kommission die notwendigen Bedingungen dafür als erfüllt ansieht.