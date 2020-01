In Nordmazedonien ist Ministerpräsident Zaev zurückgetreten.

Damit folgte der Sozialdemokrat seiner Ankündigung von Oktober und machte den Weg für Neuwahlen frei. Seine Regierung war in eine Krise geraten, nachdem die Europäische Union - anders als erwartet - dem Beginn von Beitrittsverhandlungen nicht zugestimmt hatte. Grund dafür war unter anderem die Forderung des französischen Präsidenten Macron, den Beitrittsprozess der EU zu reformieren. Erst dann sollten wieder Gespräche aufgenommen werden. Am Abend wählte das Parlament in Skopje eine sogenannte technische Übergangsregierung. Sie soll das Land bis zu den Parlamentswahlen Mitte April führen.