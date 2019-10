Deutschland will auch gegen den Widerstand Frankreichs durchsetzen, dass die EU Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien aufnimmt.

Ein Regierungsvertreter kündigte in Berlin an, Bundeskanzlerin Merkel werde das Thema heute bei ihrem Treffen mit Frankreichs Präsident Macron ansprechen.



Zuvor hatte Frankreich bei den Beratungen der EU-Europaminister seine Ablehnung bekräftigt. Die Regierung in Paris sieht die geforderten Reformen vor allem in Albanien noch nicht ausreichend umgesetzt. Auch die Niederlande, Dänemark und Spanien äußerten sich kritisch. Beschlüsse der Europäischen Union über die Aufnahme solcher Verhandlungen müssen einstimmig fallen.