Das Europäische Parlament hat sich mit großer Mehrheit für Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Albanien ausgesprochen.

Die Abgeordneten betonten in einer Resolution, dass beide Länder die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen und in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen hätten. Die erforderliche einstimmige Entscheidung für die Gespräche mit den beiden Ländern war zuletzt im Rat der Staats- und Regierungschefs an der Ablehnung mehrerer Staaten, darunter Frankreich, gescheitert. Der scheidende EU-Kommissionspräsident Juncker nannte die ausbleibende Einigung einen - so wörtlich - "historischen Fehler". Auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier hatte sich nach der Ablehnung enttäuscht gezeigt und gefordert, dass die Beitrittsgespräche schon bald aufgenommen werden sollten.