Weltweit erste Klimaklage

Ein Detmolder Landwirt verklagt den Autokonzern VW auf Unterlassung der übermäßigen Emissionen von Kohlendioxid. (imago images/Jan Hübner)

Ein Bio-Landwirt macht VW als zweitgrößten Autohersteller der Welt mitverantwortlich für Schäden an seinem Hof und dem zugehörigen Wald. Seine Rechtsanwältin kündigte bereits im Vorfeld an, vor dem Oberlandesgericht in Hamm in Berufung zu gehen, falls das Landgericht die Klage abweist.

Der Landwirt verklagt Volkswagen mit Unterstützung der Umweltorganisation Greenpeace. Er fordert VW dazu auf, spätestens 2030 die Produktion von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren einzustellen. Greenpeace wirft dem Autokonzern vor, die Klage mit Scheinargumenten abwenden zu wollen. VW bestreitet, für die CO2-Emissionen der verkauften Autos während deren Nutzung verantwortlich zu sein. Man sei nur für die Emissionen verantwortlich, die bei der Produktion entstünden.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.