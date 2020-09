In Nordrhein-Westfalen wird gegen 29 Polizistinnen und Polizisten ermittelt, die an rechtsextremen Chat-Gruppen beteiligt gewesen sein sollen.

Landesinnenminister Reul erklärte in Düsseldorf, alle seien suspendiert worden, und gegen alle seien Disziplinarmaßnahmen eingeleitet worden. 14 Beamte sollten aus dem Dienst entfernt werden. Laut Reul gehören 25 Beteiligte zum Polizeipräsidium Essen. Durchsuchungen habe es auch bei Polizeidienststellen in Duisburg, Moers, Mülheim und Oberhausen sowie in Privatwohnungen gegeben. In fünf aufgedeckten rechtsextremen Chat-Gruppen wurden nach Angaben des CDU-Politikers Bilddateien verteilt, darunter Fotos von Adolf Hitler, aber auch zum Beispiel die fiktive Darstellung eines Flüchtlings in einer Gaskammer. Es sei "übelste und widerwärtigste Hetze" betrieben worden, sagte Reul. Er sprach von "einer Schande für die Polizei".



Auch die beiden deutschen Polizeigewerkschaften verurteilten rechtes Gedankengut unter Polizisten als unerträglich. Die Bekämpfung des Rechtsextremismus gehöre zur DNA der Polizei, erklärte die Gewerkschaft der Polizei.

