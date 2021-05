Als erstes Bundesland wird Nordrhein-Westfalen sogenannte "Lolli-Tests" an den Grund- und Förderschulen einführen.

Nach Angaben von Schulministerin Gebauer sollen sie ab Montag die bisherigen Antigen-Schnelltests ersetzen. Sie seien kindgerechter und einfacher zu handhaben. Ziel sei es, Infektionen frühzeitiger zu entdecken und mögliche Infektionsketten so schneller zu unterbrechen.



Die Schülerinnen und Schüler sollen den "Lolli-Test" zweimal in der Woche vornehmen. Dazu lutschen sie 30 Sekunden lang auf einem Abstrichtupfer. In einem zweiten Schritt werden die Tupfer aller Kinder der Lerngruppe als anonyme Sammelprobe noch am selben Tag in einem Labor ausgewertet.

