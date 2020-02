Die AfD-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag hat die Veröffentlichtung ihres als rassistisch kritisierten sogenannten "Malbuchs" bedauert.

Fraktionschef Wagner erklärte in Düsseldorf, das Buch hätte in dieser Form nicht erscheinen dürfen. Das Projekt werde sofort und ersatzlos beendet. Gestern hatte er das "Malbuch" noch als Satire verteidigt und eine Erhöhung der Auflage angekündigt.



Das Buch war am vergangenen Wochenende bei einer Veranstaltung in Krefeld verteilt worden. Darin sind unter anderem unter dem Banner "Wir baden das aus" in einem Schwimmbad Vollverschleierte und eine Hand mit einem Messer zu sehen. Vertreter der anderen Parteien protestierten gegen die Veröffentlichung. Der Staatschutz der Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Der Landtag prüft zudem eine möglicherweise unzulässige Verwendung von Fraktionsgeldern.