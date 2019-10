Bei kurdischen Demonstrationen in Nordrhein-Westfalen gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien ist es erneut zu Ausschreitungen mit Verletzten gekommen.

In Lüdenscheid wurde ein türkischstämmiger Deutscher bei einer Kurden-Demo durch Messerstiche in den Rücken schwer verletzt. Der Täter ist noch nicht bekannnt; eine Mordkommission wurde eingesetzt, außerdem hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.



In Bottrop gerieten kurdische Demonstrationsteilnehmer und mehrere Personen türkischer Herkunft aneinander; es wurden Steine geworfen. Die Polizei trennte die Gruppen. Ein Polizist und mehrere weitere Personen wurden verletzt; es gab mehrere Festnahmen.



Bereits am Montag hatten kurdische Demonstranten in Herne ein türkisches Cafe und einen Kiosk attackiert.