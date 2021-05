In gut der Hälfte aller kreisfreien Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen können ab heute wieder Gäste auf Restaurantterrassen und in Biergärten bewirtet werden.

Dazu gehören etwa Düsseldorf, Essen, Oberhausen und Mönchengladbach. Einen Zugang zur Außengastronomie erhalten allerdings nur jene Gäste, die einen negativen Schnelltest vorlegen können oder vollständig geimpft oder genesen sind.



Nach Einschätzung des Gaststättenverbandes Dehoga wird lediglich ein gutes Drittel der Wirte von der Öffnungsmöglichkeit Gebrauch machen, da der eingeschränkte Betrieb für viele unwirtschaftlich ist.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.