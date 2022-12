Nordrhein-Westfalen berät über Maßnahmen zur Armutsbekämpfung. (pa/Daniel Kubirski)

Zum Auftakt einer "Konferenz gegen Armut" kündigte Ministerpräsident Wüst an, 150 Millionen Euro sollen aus einem Sondervermögen zur Krisenbewältigung an Tafeln, Wohnungsloseneinrichtungen und Schuldnerberatungen fließen. Weitere 60 Millionen Euro sollen demnach Kindertagesstätten bekommen, um die gestiegenen Energiekosten aufzufangen und kürzere Betreuungszeiten zu vermeiden. Der CDU-Politiker sagte, Armut habe viele Gesichter. Sie betreffe viele Alleinerziehende, ältere Menschen mit kleiner Rente, ebenso wie obdachlose oder arbeitslose Personen - und in diesen Zeiten zudem viele Menschen aus der Ukraine, die vor dem russischen Angriffskrieg geflüchtet seien.

In Nordrhein-Westfalen sind derzeit laut Sozialminister Laumann etwa 18 Prozent der Bevölkerung von Armut betroffen. Seit der Corona-Pandemie sei die Quote wieder gestiegen, hieß es. Bei der Konferenz beraten Vertreter aus Wirtschaft, Kommunen, Sozialverbänden und der Freien Wohlfahrtspflege über Maßnahmen gegen Armut.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.