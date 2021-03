In Nordrhein-Westfalen sind rechtsextreme Tendenzen bei der Polizei internen Untersuchungen zufolge nicht in größerem Stil erkennbar.

Zu diesem Ergebnis kommt ein Lagebild des Landesinnenministeriums. Demnach sind konspirative rechtsextremistische Netzwerke innerhalb der nordrhein-weszfälischen Polizei nicht nachweisbar. Nur in wenigen Einzelfällen bestehe der Verdacht, dass Polizisten Kontakt zu rechtsextremistischen Organisationen hätten oder dort Mitglied seien. Auch seien Beteiligungen von Polizistinnen und Polizisten an rechtsextremistischen Netzwerken bisher nicht feststellbar.



Innenminister Reul hatte die Untersuchung in Auftrag gegeben, nachdem im vergangenen Jahr Polizisten aus Essen und Mülheim mit volksverhetzenden Chats aufgeflogen waren.

