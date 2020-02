In Nordrhein-Westfalen hat es eine weitere Bombendrohung gegen eine Moschee gegeben.

Wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte, ging eine anonyme Droh-Mail bei einer Moschee in Bielefeld ein. Das Gebäude wurde geräumt; bei einer Durchsuchung wurde aber kein Sprengstoff gefunden. Der Staatschutz der Bielefelder Polizei ermittelt gegen Unbekannt.



Gestern hatte es bereits Bombendrohungen ebenfalls per E-Mail gegen Moscheen in Essen, Unna und Hagen gegeben. Auch in diesen Fällen wurde später Entwarnung gegeben.