In Nordrhein-Westfalen hat es Bombendrohungen gegen drei Moscheen gegeben.

Betroffen waren muslimische Gotteshäuser in Essen, Unna und Hagen. Sie wurden evakuiert und die umliegenden Straßen gesperrt. Die Polizei fand bei Durchsuchungen keinen Sprengstoff; am Abend wurde Entwarnung gegeben. Die Bombendrohungen waren jeweils per E-Mail eingegangen. Über die Täter ist noch nichts bekannt.