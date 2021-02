Nach dem Brand in einem Wohnhaus mit fünf Toten in Radevormwald in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei offenbar erste Erkenntnisse.

Den Angaben zufolge gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt innerhalb der Familie aus. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Familienvater seine Ehefrau, die beiden ein und vier Jahre alten Töchter sowie seine Schwiegermutter getötet, bevor er sich selbst das Leben genommen habe, teilte die Polizei mit.

