Bei einem Brand in einer Asylunterkunft in Schleiden in Nordrhein-Westfalen sind heute früh mehrere Menschen verletzt worden.

Bislang sei noch nicht klar, wie schwer die Verletzungen sind, sagte ein Polizeisprecher. Details zur Brandursache gibt es noch nicht. Die Unterkunft wurde komplett zerstört. Es handelte sich um ein altes Kasernengebäude an der Vogelsang, einer ehemaligen NS-Ordensburg in der Eifel.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.