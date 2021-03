Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat den Rahmen für den verbleibenden Braunkohletagebau von RWE im Rheinischen Revier abgesteckt.

Zur sogenannten Leitentscheidung sagte Wirtschaftsminister Pinkwart in Düsseldorf, von den drei derzeit noch bestehenden Tagebauen würden bis Ende der 2020er Jahre zwei geschlossen. Mehr als 20 Quadratkilometer Fläche würden vom Abbau verschont, der Hambacher Forst und umliegende Wälder blieben erhalten. Weiter betonte Pinkwart, die bereits weit fortgeschrittene Umsiedlung von fünf Dörfern im Norden des Tagebaus Garzweiler erhalte Aufschub bis Ende 2026. Bis dann werde man überprüfen, ob die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme dieser Flächen noch erfüllt seien. Das gebe den Menschen, die in den Ortschaften bleiben wollten, eine gewisse Perspektive.



Anwohner und Umweltverbände regierten mit Unverständnis auf die Leitentscheidung. Der Bund für Umwelt und Naturschutz NRW erklärte, "trotz des galoppierenden Klimawandels und fehlender energiepolitischer Notwendigkeit werden weitere Dörfer der Vernichtung preisgegeben". Die Initiative "Menschenrecht vor Bergrecht", der die Bewohner der betroffenen Dörfer vertritt, bezeichnete die Leitentscheidung als "juristisch unbedeutend". An ihrem Willen zur gerichtlichen Auseinandersetzung mit dem Energieunternehmen RWE ändere die Entscheidung nichts.



Im Düsseldorfer Regierungsviertel protestierten zudem Kohlegegner. Sie entluden einen Schutthaufen, ein Symbol für Dörfer, die für den Abbau der Braunkohle aufgegeben werden.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.