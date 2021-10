In Nordrhein-Westfalen ist Verkehrsminister Wüst zum neuen Vorsitzenden des CDU-Landesverbandes gewählt worden. 645 von 656 abgegebenen Delegiertenstimmen gingen auf einem Parteitag in Bielefeld an ihn. Wüst ist damit Nachfolger des bisherigen Vorsitzenden Laschet.

In seiner Rede vor der Abstimmung appellierte Wüst an die CDU, sich stärker um Alltagssorgen der Menschen zu kümmern. Bei der Bundestagswahl habe man Millionen Wähler aus der Mitte der Gesellschaft verloren. Wichtigste Aufgabe sei es, diese Mitte zurückzugewinnen - auch bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen nächstes Jahr im Mai. Wüst soll am kommenden Mittwoch im Landtag auch zum neuen Ministerpräsident gewählt werden. Der personelle Wechsel wird notwendig, weil Laschet auch für den Fall eines Scheiterns seiner Kanzlerkandidatur bei der Bundestagswahl erklärt hatte, seine Ämter in Nordrhein-Westfalen aufzugeben.



Der scheidende Landesvorsitzende Laschet rief die CDU in Bielefeld zu Geschlossenheit im kommenden Landtagswahlkampf auf. Er betonte zudem, zum Markenkern der CDU gehörten das Soziale und der Blick auf die kleinen Leute. Bei der Bundestagswahl habe man Wähler an die SPD verloren, weil nicht mehr spürbar gewesen sei, dass die Christdemokraten die soziale Frage ernst nähmen.

