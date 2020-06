Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Laumann hat angekündigt, den Corona-Ausbruch in einem Tönnies-Schlachtbetrieb wissenschaftlich untersuchen zu lassen.

Laumann sagte in Düsseldorf, sein Ministerium werde eine Expertise auf den Weg bringen, die den Ursachen des Ausbruchs epidemiologisch auf den Grund gehe. Auf Basis dieser Ergebnisse müssten dann gegebenenfalls weitere Maßnahmen ergriffen werden. - In der Fleischfabrik waren bislang 730 Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet worden. In den kommenden Tagen sollen noch 5.300 Mitarbeiter getestet werden. Dazu hat der Kreis die Unterstützung der Bundeswehr angefragt. 7.000 Menschen befinden sich in Quarantäne, die Schulen und Kitas in Gütersloh wurden geschlossen.