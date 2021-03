Die nordrhein-westfälische Stadt Dortmund darf trotz steigender Corona-Infektionszahlen die Schulen nicht wieder schließen.

Das sagte Landesgesundheitsminister Laumann, der einen Antrag der Stadt ablehnte. Oberbürgermeister Westphal hatte zuvor erklärt, man sei der festen Überzeugung, dass es derzeit keinen Sinn habe, die Schulen zu öffnen. Seit Bekanntgabe des vorläufigen Impfstopps mit dem Präparat von AstraZeneca fehle die Geschäftsgrundlage für den Gesamtplan von "Impfen, Testen, Öffnen". Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Dortmund bei 71,2, in Nordrhein-Westfalen bei knapp 83.



Das Schulministerium in Düsseldorf hatte vor einigen Tagen landesweit vorgegeben, dass alle Schüler bis zu den Osterferien zumindest tageweise wieder in die Klassenräume zurückkehren und zwar im Wechselmodus und in halber Klassenstärke.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.