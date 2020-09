Wenige Tage vor der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen hat es in Duisburg Durchsuchungen wegen möglicher Fälschungsversuche gegeben.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wurden in vier Wohnungen und Büros Beweismaterial und Wahlunterlagen sichergestellt. Die Ermittlungen richten sich demnach gegen drei Männer, von denen zwei bei der Kommunalwahl als Kandidaten antreten. Nach Informationen der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" sollen Stimmen zum Kauf angeboten worden sein.



Die Stadt Wuppertal warnte, dass ein Warnstreik bei der Post die Zusendung von Briefwahl-Unterlagen verzögern könnte. Betroffene sollten die Möglichkeit nutzen, in den Rathäusern ihre Stimme abzugeben. In Nordrhein-Westfalen werden am Sonntag die Gemeinderäte, Bürgermeister und Landräte neu gewählt.

