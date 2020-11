Bei einem Einbruch in das Hauptzollamt Emmerich in Nordrhein-Westfalen haben unbekannte Täter etwa sechseinhalb Millionen Euro Bargeld gestohlen.

Wie Ermittler in Krefeld und Kleve mitteilten, gelangten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen mit Hilfe eines Kernbohrers in den Tresorraum. Der Einbruch, der sich bereits Anfang des Monats ereignete, sei professionell geplant und ausgeführt worden. Die Polizei leitete jetzt eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem Mann ein, der mutmaßlich an dem Einbruch beteiligt war. Die Zollverwaltung lobte eine Belohnung von 100.000 Euro aus.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.