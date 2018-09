Bei einem Brand in einem Gefängnis in der nordrhein-westfälischen Stadt Kleve sind elf Menschen verletzt worden.

Nach Auskunft der Feuerwehr brach der Brand gestern Abend in der Zelle eines Häftlings aus. Der Mann erlitt schwere Verbrennungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Zehn weitere Menschen wurden mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Warum das Feuer in der Gefängniszelle ausbrach, ist noch nicht geklärt.