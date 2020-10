Die Ermittlungen wegen rechtsextremer Chatgruppen bei der nordrhein-westfälischen Polizei sind auf 151 Verdächtige ausgeweitet worden.

Dies teilte NRW-Innenminister Reul im Landtag in Düsseldorf mit und nannte Details. Allein auf dem Handy eines Polizisten seien mehr als 150 strafrechtlich relevante Inhalte entdeckt worden, sagte der CDU-Politiker. Ein Beamter habe Fotos von Weihnachtsbaum-Kugeln mit SS-Runen und der Aufschrift "Sieg Heil" gepostet. Ein anderer habe Bilder geteilt, die ein mit Dienstmunition gelegtes Hakenkreuz zeigten.



Im September waren in dem Bundesland 29 Polizistinnen und Polizisten wegen ihrer Beteiligung an rechtsextremen Chatgruppen suspendiert worden. Mehrere Suspendierungen wurden inzwischen wieder aufgehoben, die Disziplinarverfahren laufen aber weiter.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.