Die Zahl der von der Polizei erfassten Fälle von Zwangsheirat ist in Nordrhein-Westfalen sprunghaft gestiegen.

Nach 14 Fällen im Vorjahr registrierte die Polizei im vergangenen Jahr 26 Fälle - das entspricht einem Anstieg von fast 86 Prozent. Experten gehen zudem von einem großen Dunkelfeld aus, weil das Thema schambehaftet und tabuisiert sei. NRW-Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach (CDU) äußerte sich auch mit Blick auf die Schulferien besorgt: "Bei einigen endet der Urlaub in einer Zwangsehe. Das ist zutiefst menschenverachtend."



Viele junge Menschen seien während der Corona-Pandemie sozial isoliert gewesen und hätten sich womöglich deshalb niemandem anvertraut, oder ihre Situation sei deswegen niemandem aufgefallen. Die landesweiten Fachberatungsstellen beraten nach eigenen Angaben im Jahr rund 250 Menschen, die zwangsverheiratet werden sollen. Die drei häufigsten Herkunftsländer der Familien, deren Kinder bei der Fachberatungsstelle Hilfe suchen, sind demnach Syrien, die Türkei und der Irak.



Die NRW-Landesregierung startete eine Kampagne gegen die Zwangsheirat mit 1700 Plakaten in 23 Städten, einem TV-Spot auf 1000 Bildschirmen des Öffentlichen Nahverkehrs und Auftritten in den sozialen Medien.



Betroffene finden anonym Hilfe unter 08000 116 016.