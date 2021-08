Der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, Laumann, hat einer 2G-Regelung in der Corona-Pandemie vorerst eine Absage erteilt.

Er sagte dem Westdeutschen Rundfunk, er wolle zum jetzigen Zeitpunkt erst einmal beim Testen bleiben. Man müsse erst einmal schauen, wie sich die Inzidenzen sowie die Situation auf den Intensivstationen entwickele. Nordrhein-Westfalen verzeichnet derzeit bei den Neuansteckungen die mit Abstand höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland. Der Wert liegt aktuell bei über 124.



Mit einer 2G-Regel, wie sie seit heute in Hamburg möglich ist, hätten nur noch geimpfte sowie von Covid-19 genesene Menschen Zutritt zu bestimmten Veranstaltungen - Getestete allerdings nicht. Der nordrhein-westfälische Städtetag hatte sich wegen der Ausbreitung des Virus dafür ausgesprochen, im Freizeitbereich die 2G-Regel einzuführen. In Hamburg können Veranstalter und Gastronomen seit heute entscheiden, ob sie auch Getesteten Zugang gewähren oder nicht. Bei der 2G-Option gibt es kaum weitere Auflagen.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.