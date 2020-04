Gottesdienste und Versammlungen zur Religionsausübung werden in Nordrhein-Westfalen vom nächsten Monat an wieder öffentlich stattfinden.

Das teilte die Landesregierung in Düsseldorf mit. Es seien Schutzkonzepte erarbeitet worden; Details wurden nicht genannt. Kirchen und Religionsgemeinschaften hatten in Nordrhein-Westfalen im Zuge der Corona-Krise auf öffentliche Versammlungen verzichtet. Ein Gottesdienst-Verbot gab es nicht.



In dem Bundesland begann für viele Schüler heute wieder der Unterricht. Präsenzpflicht gilt für Schüler der Abschlussklassen an Hauptschulen, Realschulen und Förderschulen sowie für Schüler der Abschlussklassen an Berufsschulen und der 10er-Klassen an Gesamtschulen. Abiturienten bleibt die Teilnahme freigestellt.