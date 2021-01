Die Landesvorsitzende der nordrhein-westfälischen Grünen, Neubaur, hat den Start der Termin-Vergabe für die Corona-Impfzentren harsch kritisiert

Neubaur sprach in Düsseldorf wörtlich von einer "Vollkatastrophe". Jetzt müsse dringend nachgesteuert werden, damit ausreichend Server-Kapazitäten zur Verfügung stünden. Zu Beginn der Terminvergabe waren beide Hotline-Telefonnummern sowie die Webseite www.116117.de zunächst nicht erreichbar. Neubaur forderte zugleich, alten Menschen auch die Möglichkeit zu bieten, sich bei Hausarzt impfen zu lassen.



Seit heute früh können zu Hause lebende über 80-Jährige in Nordrhein-Westfalen einen Impftermin vereinbaren. Die Impfzentren gehen am 8.

Februar in Betrieb, wegen des Impfstoffmangels zunächst aber nur nachmittags.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.