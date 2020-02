Die Hochwasserwelle auf dem Rhein zieht durch Nordrhein-Westfalen weiter in Richtung Niederlande.

Bei Duisburg und Wesel soll der Fluss im Laufe des Tages seine Höchststände erreichen. In Düsseldorf, Köln und Bonn sinken die Pegel nach Angaben des Hochwasserzentrums bereits wieder. Bei Köln und Düsseldorf war die Schifffahrt vorübergehend eingeschränkt worden. In Rheinland-Pfalz hatte es in den vergangenen Tagen in manchen Orten an Rhein und Mosel Überschwemmungen gegeben.