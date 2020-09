In mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen wollen die Behörden darüber beraten, ob wegen gestiegener Infektionszahlen wieder strengere Corona-Maßnahmen eingeführt werden.

Gespräche gibt es unter anderem in Hamm, Gelsenkirchen und Remscheid. In Köln tritt morgen der Krisenstab zusammen.



Die westfälische Stadt Hamm steht mit 46,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen kurz vor der wichtigen Marke von 50. Auch in anderen Städten liegt der Wert weiter über der Zahl 35, ab der bereits erste Maßnahmen ergriffen werden können. In Gelsenkirchen lag er bei bei 44,1, in Remscheid bei 37,8.

