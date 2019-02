Immer mehr Quereinsteiger unterrichten als Lehrer an den Schulen in Nordrhein-Westfalen.

Im vergangenen Jahr war jeder siebte neu eingestellte Lehrer ein sogenannter Seiteneinsteiger. Das geht aus den jetzt veröffentlichten Zahlen deS Schulministeriums in Düsseldorf hervor. Seiteneinsteiger haben zumeist ein Studium absolviert, aber keine klassische Lehrerausbildung. Pädagogische Grundlagen erhalten sie berufsbegleitend. Schulministerin Gebauer erklärte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, durch Seiteneinsteiger würde die personelle Situation an den Schulen kurzfristig verbessert.



Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft forderte bessere Rahmenbedingungen für Quereinsteiger. Sie müssten gründlich vorbereitet werden, bevor sie an die Schulen kämen und dann berufsbegleitend unterstützt werden, erklärte die Vorsitzende der GEW Nordrhein-Westfalen, Schäfer.