In Nordrhein-Westfalen beginnen am 8. März die Corona-Impfungen für Kita-Erzieher und Lehrer.

Das kündigte Familienminister Stamp in Düsseldorf an. Der FDP-Politiker sprach von einem Befreiungsschlag für Beschäftigte und Familien. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur geht es landesweit um 186.000 Kita-Erzieher sowie um 89.000 Lehrer an den Grund-, Förder- und Sonderschulen.



Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich vor einer Woche darauf geeinigt, Lehrkräfte an Grund- und Förderschulen und Kita-Erzieher in der Impfreihenfolge von der dritten in die zweite Gruppe hochzustufen.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.