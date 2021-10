Klimaaktivisten haben heute früh unter anderem einen Bagger im Braunkohletagebau Garzweiler II bei Erkelenz besetzt.

Nach eigenen Angaben waren 21 Menschen in der Früh auf die Geräte geklettert. Acht Personen, die auf den Schaufelradbagger gestiegen waren, wurden laut Polizei dort mittlerweile heruntergeholt und zur Feststellung ihrer Personalien in Gewahrsam genommen. Die übrigen Aktivisten befinden sich demnach noch in etwa 40 bis 50 Metern Höhe auf zwei sogenannten Absetzern. Die Lage sei friedlich, hieß es weiter. Die Umweltschützer fordern den sofortigen Kohleausstieg und den Erhalt aller vom Tagebau bedrohten Dörfer. Ein Sprecher des Energiekonzerns RWE verurteilte die Bagger-Besetzung. Die Aktivisten brächten sich damit in Lebensgefahr.



Rund um Garzweiler beginnt heute die sogenannte Rodungssaison. Von Anfang Oktober bis Ende März darf RWE für die geplante Erweiterung des Tagebaus Bäume und andere Gehölze fällen.

