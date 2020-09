In Nordrhein-Westfalen haben die Stimmlokale für die zweite Runde der Kommunalwahlen geöffnet.

In Stichwahlen sind Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte in noch fast 130 Kommunen zu bestimmen. Die Wahlen laufen wie auch die erste Runde vor zwei Wochen unter Corona-Hygieneregeln ab. In der Landeshauptstadt Düsseldorf und in Dortmund haben CDU-Herausforderer Chancen, die Oberbürgermeister-Posten von der SPD zu übernehmen. Auch Aachen, Bonn, Münster und Wuppertal stehen im Fokus. Dort könnten erstmals Kandidaten der Grünen siegen.

