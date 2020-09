In Deutschlands einwohnerstärkstem Bundesland Nordrhein-Westfalen finden heute Kommunalwahlen statt.

Rund 14 Millionen Menschen sind aufgerufen, Bürgermeister und Landräte, Stadt- und Gemeinderäte sowie Kreistage und Bezirksvertretungen zu bestimmen. Es ist die letzte große Wahl in diesem Jahr. Für Ministerpräsident Laschet, der auf dem CDU-Parteitag im Dezember Parteivorsitzender werden will, gilt sie als Stimmungstest.



Viele Bürger haben aus Angst vor einer Corona-Infektion per Brief gewählt. Etliche Städte und Gemeinden meldeten einen deutlichen Anstieg der Anträge im Vergleich zur Kommunalwahl 2014.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.