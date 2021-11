Die Lockerung der Maskenpflicht an Schulen stößt weiter auf Kritik.

Die Entscheidung passe nicht zur aktuellen pandemischen Lage, sagte die SPD-Bundestagsabgeordnete Baradari im Deutschlandfunk. Kinder verbreiteten das Coronavirus weiter und Unter-12-Jährige seien in der Regel nicht geimpft. Zudem seien viele Klassenräume nach wie vor nicht mit entsprechenden Klimaanlagen ausgestattet, betonte Baradari, die auch Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin ist.



In Nordrhein-Westfalen müssen Schüler seit heute während des Unterrichts keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Zuvor hatten auch schon andere Bundesländer - etwa Berlin, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein - eine Lockerungen der Maskenpflicht an Schulen beschlossen.

