Die nordrhein-westfälische CDU will bis zum Ende der nächsten Woche die Personalien zur Nachfolge von Ministerpräsident und Landesparteichef Laschet klären.

Laschet werde dazu in den nächsten Tagen "mit allen relevanten Persönlichkeiten" Gespräche führen, kündigte der Generalsekretär Hovenjürgen nach einer Sitzung des Landesvorstands in Düsseldorf an. Bereits deutlich vor dem CDU-Landesparteitag am 23. Oktober werde Laschet der Partei einen Personalvorschlag unterbreiten.



Laschet hatte im Vorfeld der Bundestagswahl erklärt, er gehe "ohne Rückfahrkarte" nach Berlin - auch, wenn er nicht Kanzler werde.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.