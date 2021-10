Der CDU-Politiker Laschet wird heute offiziell beim Landtagspräsidenten sein Amt als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident niederlegen.

Der 60-Jährige künftige Bundestagsabgeordnete hatte den Schritt bereits vor der Wahl angekündigt - auch für den Fall, dass er als Kanzlerkandidat der Union scheitert. Sobald sich morgen der neue Bundestag konstituiert hat, wird vorübergehend Laschets Stellvertreter, Familienminister Stamp von der FDP, kommissarischer Regierungschef in Nordrhein-Westfalen. Voraussichtlich am Mittwoch soll dann Landesverkehrsminister Wüst - CDU - in einer Sondersitzung des Landtags zum neuen Ministerpräsidenten des Bundeslands gewählt werden.

